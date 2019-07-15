19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman
Türkiye: 28 - Kosova: 2415 Temmuz 2019 Pazartesi 23:08
İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 28-24 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarısı 16-16 sona eren karşılaşmada Kosova'yı 28-24 mağlup ettiği belirtildi.
Grubun diğer maçında ise Çekya'nın Faroe Adaları'nı 33-25 yendiği ifade edildi.
Milli takım gruptaki ikinci maçında yarın Faroe Adaları'yla karşılaşacak.
YORUM YAZ