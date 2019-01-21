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19 şirketli Bilfen’den yatırım atağı

30 yıllık geçmişiyle alanında başarılı işlere imza atan Bilfen Şirketler Grubu, eğitim odaklı büyüme stratejisinde öncelik verecek.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:26
19 şirketli Bilfen’den yatırım atağı

 Ekonomi Servisi 

Bu yıl 200 milyon liralık yatırım yapmayı hedefleyen Bilfen Şirketler Grubu, eğitim odaklı büyüme stratejisinde öncelik verecek. Yılsonunda 1,3 milyar liralık ciro hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, 30 yılın sonunda daha iyi hizmet vermek için yeni planlamalarının olduğunu açıkladı. Fatih Öztürk yatırım planlarını şöyle sıraladı:   

-Eğitimde iki ayrı markamız var. Bunlardan birisi Bilfen Okulları, diğeri ise ikinci yılını tamamladığımız Bilnet Okulları. Bilnet Okulları’nın da şu anda Türkiye’nin farklı illerinde 13 tane kampüsü var. Bunların bir kısmında lise de var ama genelde ilköğretim ve anaokulu ağırlıklı kampüsler.

-Bu yıl yeni açılacak okullarımız olacak. 2019-2020 öğretim yılında Ankara’daki ikinci büyük kampüsümüzü Çukurambar’da, İzmir’deki üçüncü anaokulumuzu Mavişehir’de, Antalya’daki ikinci anaokulumuzu Konyaaltı’nda açacağız. Gaziantep’te de 2 bin 160 öğrenci kapasiteli çok büyük bir kampüs yatırımı yapıyoruz. Bilnet Okulları’nın da Eskişehir, Ankara Gölbaşı, İzmir Bornova, İzmir Ulukent ve Balıkesir”de yeni okullarını açacağız. Bu yıl eğitime yaklaşık 120 milyon lira, diğer sektörlere ise 80 milyon liralık yatırım planlıyoruz. 

-Toplam çalışan sayımız 7 bine yaklaştı. Yeni kampüslerimizle birlikte istihdamımızı bu yıl yüzde 10 artıracağız. Bu süre içinde de yaklaşık 600-700 kişilik yeni istihdam sağlayacağız.

-Eğitim yayıncılığında Türkiye’deki lider yardımcı kaynak kitap yayıncısıyız. Bilfen Yayıncılık, Netbil Yayıncılık, ve FenBil Yayıncılık olarak anaokulundan üniversiteye kadar sektöre kaynak kitap üretiyoruz. 81 ilde 450’ye yakın bayimiz var.

-İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Tarsus’un ardından Gaziantep’te açılacak yeni fabrikamızla birlikte yedi tesisimizde toplu yemek üretimi yapacağız. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 22 adet yerinde üretim tesisimiz de var. Günlük 160 bin porsiyon yemek üretiyoruz.

-Etur Servis Hizmetleri olaraksa İstanbul içi ve dışı 900'ü aşan servisimizle öğrenci taşımacılığı yapıyoruz.

30 yıllık köklü kuruluş

1988 yılında Osman Öztürk tarafından kurulan Bilfen Okulları, bu yıl itibarıyla İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa’daki kampüslerinde toplam 30 anaokulu, 17 ilkokul, 16 ortaokul ve 16 lisesi ile faaliyet gösteriyor. Eğitim yayıncılığı, matbaa ve ambalaj, toplu yemek üretimi, servis hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet gösteren grubun 19 şirketi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:26
  1. Konya
  2. Kocaeli
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Bilfen Şirketler Grubu
  13. Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk
  14. Fatih Öztürk
  15. Bilfen Okulları
  16. Bilnet Okulları
  17. Bilfen Yayıncılık
  18. Netbil Yayıncılık
  19. FenBil Yayıncılık
  20. Etur Servis Hizmetleri
  21. Osman Öztürk

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