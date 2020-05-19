  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de ayrılık! Hasan Ali Kaldırım Bundesliga yolcusu
için kalan
Aktüel

19 Mayıs’ın 101’inci yılında 101 motosikletli polis İstanbul turuna çıktı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul’da 101 motosikletli polis şehir turu atmak için hareket etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:26:29 -
19 Mayıs’ın 101’inci yılında 101 motosikletli polis İstanbul turuna çıktı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstanbul’da 101 motosikletli polis şehir turu atmak için hareket etti. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu’nun da eşlik ettiği konvoy 19 Mayıs’ın 101’inci yılında İstanbul turu yapıyor.


İstanbul Dolmabahçe’den hareket eden Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile 101 motosikletli polis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne doğru yola çıktı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle motosikletli polislerinden oluşan ekip 19 Mayıs’ın 101’inci yılında 101 motosikletle İstanbul turu yapıyor.


İstanbul’da 101 motosikletli polisle düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren polis memuru Atilla Öztürk, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm milletimize kutlu olsun. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bugünün 101’inci yıl dönümünde 101 motosikletimizle İstanbul’da bir geçişimiz olacak Atamıza saygımızı göstermek için. İçinde bulunduğumuz hastalık döneminde evlerinde kalan vatandaşlarımızın bir nebze de olsun bizleri görerek gururlanmaları adına düzenledik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı