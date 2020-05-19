  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Canlı yayında mukabele

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?
için kalan
Aktüel

19 Mayıs’a 12 kişilik tören

Kahramanmaraş’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:17:48 -
19 Mayıs’a 12 kişilik tören

Kahramanmaraş’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı.


Atatürk Meydanında düzenlenen törende korona virüs tedbirleri kapsamında katılımcılar maskeli olarak alana giriş yaptı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çelenk sunumu toplam 12 kişinin katılımıyla gerçekleşti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, iki gencin taşıdığı çelengi Atatürk anıtına bıraktı.


Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı