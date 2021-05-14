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Yaşam 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar tam kapanmanın ardından 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs’ta tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:26:00 -
19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yasak uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. 19 Mayıs tatil mi?

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 19 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.

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