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Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi?
Yaşam

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle pek çok kişi Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs canlı ders var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:32:00 -
19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs bankalar kapalı mı? 19 Mayıs sebebiyle pek çok kişi Çarşamba gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs resmi tatillerden biridir. Bu sebeple 19 Mayıs Çarşamba günü canlı dersler olmayacak, bankalar, kargolar, noterler, PTT şubeleri çalışmayacak.

2021 yılı resmi tatilleri listesi şöyle:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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