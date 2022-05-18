19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama
Nöbetçi eczaneler nereden nasıl öğrenilir? 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil. Bu sebeple eczanelerin Perşembe günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, resmi tatillerde eczaneler açık olur mu? Nöbetçi eczane listesi nereden öğrenilir? En yakın nöbetçi eczane öğren:
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle eczaneler nöbet sistemine göre çalışacak. Bu sebeple vatandaşlar en yakın eczanenin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, nöbetçi eczane listesine nasıl ulaşılır?
19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama
Perşembe günü yalnızca nöbetçi eczanalar hizmet verecek. 19 Mayıs’ta hangi eczanelerin nöbetçi olduğu bilgisine farklı yollardan ulaşabilirsiniz. Öncelikle illerin eczacı odalarında nöbetçi eczanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları yer alıyor. E-Devlet sistemi üzerinden de en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayabilirsiniz. Bazı belediyelerin web sitelerinde de nöbetçi eczane isimleri yer alıyor. Ayrıca eczanelerin panolarında da en yakın nöbetçi eczanenin ismi, adresi, yol tarifi gibi bilgilere yer veriliyor.
Silivri nöbetçi eczaneler:
ASUMAN ECZANESİ
GAMZE ECZANESİ
YAŞAM ECZANESİ
Arnavutköy nöbetçi eczaneler:
DEVA ECZANESİ
ECZANE VEFA
KÜBRA ECZANESİ
Pendik nöbetçi eczaneler:
ADA ECZANESİ
BAHAR ECZANESİ
GÖKHAN ECZANESİ
TOPRAK ECZANESİ
ÜSTÜN ECZANESİ
YEŞİL ECZANESİ
Bulunduğunuz il ve ilçede nöbetçi olan eczaneleri sorgulamak için TIKLAYINIZ