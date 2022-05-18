19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle eczaneler nöbet sistemine göre çalışacak. Bu sebeple vatandaşlar en yakın eczanenin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, nöbetçi eczane listesine nasıl ulaşılır?

19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane sorgulama

Perşembe günü yalnızca nöbetçi eczanalar hizmet verecek. 19 Mayıs’ta hangi eczanelerin nöbetçi olduğu bilgisine farklı yollardan ulaşabilirsiniz. Öncelikle illerin eczacı odalarında nöbetçi eczanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları yer alıyor. E-Devlet sistemi üzerinden de en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayabilirsiniz. Bazı belediyelerin web sitelerinde de nöbetçi eczane isimleri yer alıyor. Ayrıca eczanelerin panolarında da en yakın nöbetçi eczanenin ismi, adresi, yol tarifi gibi bilgilere yer veriliyor.

Silivri nöbetçi eczaneler:

ASUMAN ECZANESİ

GAMZE ECZANESİ

YAŞAM ECZANESİ

Arnavutköy nöbetçi eczaneler:

DEVA ECZANESİ

ECZANE VEFA

KÜBRA ECZANESİ

Pendik nöbetçi eczaneler:

ADA ECZANESİ

BAHAR ECZANESİ

GÖKHAN ECZANESİ

TOPRAK ECZANESİ

ÜSTÜN ECZANESİ

YEŞİL ECZANESİ

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