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Yaşam 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?
Yaşam

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?

19 Mayıs Perşembe günü kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Peki, yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs kargo teslimatları yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-18 10:01:00 -
19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle perşembe günü kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Peki, yarın hangi kargolar açık olacak?

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs kargolar teslimat yapacak mı?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşları bilindiği gibi resmi tatillerde kapalıdır. Özel şirketlerde ise durum değişkenlik gösterebiliyor. Bazı kargo şirketleri resmi tatillerde çalışmazken bazıları normal mesailerini tamamlıyor. Bu sebeple kargo gönderimi yapacağınız firmayı arayarak ya da kargo teslimatı detayları web sayfaları üzerinden yarın şirketin hizmet verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.

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