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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alana zemin resmi yaparak rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:57:25 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

İSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün ''Zemine çizilen en büyük resmi'' ile dünya rekorunun sahibi oldu.

İstanbul Park alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, ''Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu rekor günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız.'' dedi

Yazıcı, şunları kaydetti:

''Salgında evlere kapandık ama 19 Mayıs'ı en iyi şekilde kutlayabilmek için gençlerimizle burada en büyük mekan boyamasıyla Türkiye'de hem gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza 19 Mayıs mesajımızı iletirken aynı zamanda da inşallah bugün sertifikamızı alacağız. Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tarihe bir not düşeceğiz. Burada 15 bin 130 metrekare alan boyandı. Uzun sürede kalacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe geçen uçaklardan da rahatlıkla görebilecek''.

Rekor tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof.Dr. Orhan Kural da ''Zemine Çizilen En Büyük Resim'' rekoru belgesini Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya verdi.

Rekorun ardından Yazıcı ve geçler, alanda dev Türk bayrağı açtı.

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