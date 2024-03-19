  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nu işaret etmişti! Para kulesi skandalında Canan Kaftancıoğlu gelişmesi

Amerika’nın çöküşünü anlatan “İç Savaş” filmi büyük dikkat çekti! Küreselciler ABD’nin çöküşünün zihni alt yapısını hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

İsrail'in Lahey'deki savunması 'pes' dedirtti!

Temel Kotil 'Devlet dedi' diyerek olay çıkışı yaptı: MMU Kaan'da bu olmazsa başımız belaya girer

Milli takımda sakatlık! 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık...

Ali Koç’tan koltuk şantajı! Trabzonspor maçını bahane ederek bu açıklamayı da yaptı… İlk kez söyledi!

Roller değişti! Kuzey Kore, Rusya'ya can suyu vermiş

Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an
İSLAM 19 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 06:15:00 -
19 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (19 Mart 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـٔاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar."

(Yûnus Suresi, 44)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hidayet de dalâlet de hayır da şer de ceza da mükâfat da Allah’tandır. Fakat âyet bunun, asla Allah’ın insanları haksız yere sapkınlığa sevkettiği veya zarar verdiği, cezalandırdığı anlamına gelmediğini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Yukarıdaki iki âyette de işaret edildiği üzere yüce Allah insanlara hem peygamberler göndererek hem de onları akıl ve basiret gibi yüksek melekelerle donatarak doğru yolu bulmaları için gerekli olan imkânları bahşetmiştir. Buna rağmen yanlış yolda ısrar edenler, artık kendilerine –başkası değil– yine kendileri kötülük etmiş olurlar.

Her ne kadar bazı âlimler, ısrarla Mu‘tezile mezhebinin bu âyete dayanarak savunduğu kadercilik karşıtı görüşünü çürütmeye çabalamışlarsa da onların getirdiği cebirci yorum âyetin lafzına da maksadına da aykırı düşmektedir (meselâ bk. Râzî, XVII, 102-103; krş. Zemahşerî, II, 192). Buna karşılık Taberî (XI, 120), Şevkânî (II, 509) gibi bazı Ehl-i sünnet mensubu müfessirler, âyeti Mu‘tezile’nin görüşüyle uyuşacak şekilde açıklamakta sakınca görmemişlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 107



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur.”

Kaynak: İbn-i Mâce, Sıyâm, 21

“Mü’min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur.”

Kaynak:  Heysemî, III, 51
 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 GÜNÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23