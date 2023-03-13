19. Konya Tarım Fuarı yarın açılıyor

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen Konya Tarım Fuarı, 14-18 Mart 2023 tarihlerinde tarım sektörünü bir araya getirmeye hazırlanıyor. Gerek katılımcısı, gerek profesyonel ziyaretçisi gerek sergileme alanlarının genişliğiyle Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olma unvanını elinde bulunduran Konya Tarım Fuarı geçtiğimiz yıl 5 gün boyunca 20 ülkeden 461 firma, 101 ülkeden 207.133 ziyaretçiye ev sahipliği yapmış, yurt içinden de 81 ilden ziyaretçi ağırlamıştı.

Yüzde 92 ziyaretçi fuarı iş çevrelerine tavsiye ediyor

96.000 metrekarelik alanda sektördeki en yeni ürünlerin sergileneceği fuara bu sene 20 ülkeden 474 katılımcı firma ve firma temsilcisi bekleniyor. Balkan ülkelerinin tamamından, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Ülkeleri, Körfez Ülkeler, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika Ülkelerinin yanı sıra, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi orta Afrika ülkeleri ve İran’dan toplam 5bin yabancı ziyaretçi ağırlanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 70’in üzerinde il ve ilçelerden 200bin yerli ziyaretçi hedefleniyor. Geçen sene fuarı ziyaret edenlerin % 92’si fuarı iş çevrelerine tavsiye ederken, ziyaretçilerin %96’sı fuara bu sene yeniden katılıyor. İkili iş görüşmelerinin de yapılacağı fuar, yeni ihracat bağlantılarının kurulmasına da büyük katkı sağlayacak.

Konya, 158.8 milyon dolarla tarım makineleri ihracatında ikinci sırada

Ülkemizin ‘Tarım Başkenti’ olan Konya, tarımı kadar tarım sanayisinde de ön planda. Çok sayıda firmanın römork, pulluk, hububat ekim ve pancar sökme makineleri ürettiği Konya, tarım manikaları sektöründe Türkiye ikincisi. Şehrin, genel makine ihracatı içerisinde tarım makineleri ihracatının payı yaklaşık %60 oranında. Konya, Türkiye tarım makineleri ve aletleri ihracatının yaklaşık %13’ünü gerçekleştiriyor. Bu bağlamda tarımsal mekanizasyon ve ekipman konseptinde dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı, sektörün ihracat hedeflerine her yıl ortalama %20 civarında katkı sağlıyor. Tarım sektöründe ise en çok yatırımcıyı Konya’nın çekmesi de Konya Tarım Fuarı’nın önemli nitelikleri arasında yer alıyor.

5000’e yakın yabancı iş insanı gelecek

Fuarın düzenlendiği her yıl ülke ve bölge ekonomisine yadsınamaz katkılarının bulunduğunu belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Konya Tarım Fuarı, Avrupa'nın her yıl düzenlenen en büyük tarım fuarı konumunda. 2022’de fuara 20 ülkeden 461 firma ve firma temsilciliği katıldı ve fuar, 101 ülkeden 233.133 ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, yurt içinden de 81 ilden ziyaretçi ağırladı. Bu sene 19. kez düzenlenecek fuara yine 20’nin üzerinde ülkeden 500’e yakın firma ve firma temsilciliği katılacak. Balkan ülkelerinin tamamından, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra; Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran gibi 100’ün üzerinde ülkeden 5 bine yakın iş insanı olmak üzere toplamda 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bir dünya markası haline gelen Konya Tarım Fuarı, yine tarım sektörünün ihracat hedeflerine damga vuracak” dedi.

Fuar, şehre katkı sunuyor

Fuarın destekçilerinden Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk Konya’nın sektördeki gücüne de dikkat çekerek ”Konya’nın yüksek bir ivme ile artan ihracat performansında, şehrin önde gelen sektörleri olan tarım ve tarım makineleri sektörlerimizin büyük katkısı vardır. Şehrimiz ekonomisine girdi sağlayan, birçok sektörümüzün iş hacminin ve katma değerinin artmasında katkısı olan fuarlarımız aynı zamanda şehrimiz için belirlediğimiz ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmede de en büyük destekçimiz olmaktadır. 19. Konya Tarım Fuarımızın şehrimizin ve ülkemizin 2023 yılı ihracat rakamlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2022 yılında ülkemizden ve 101 farklı ülkeden gelen toplam 207.133 ziyaretçiyi Konya'da buluşturan Konya Tarım Fuarımız, bu sene de iş ve ticaret için fuarımızı tercih eden herkesin kazancını artıracaktır. Fuarımızın sektörümüz, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyor, şehrimizden ve ülkemizden sektörle ilgilenen herkesi tarım fuarımızı ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarım sektörü hedeflerine koşuyor

Tarım makinaları sektörünün ülkemiz için önemine değinen Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal ise “Endüstrimiz, toplam üretim değerinden ihracata, yarattığı katma değerden, çalışan sayısına kadar makine imalat sanayindeki 22 alt sektör arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gelişimini ara vermeden sürdürmeye devam eden sektörümüz, 43 bin kişiye direkt istihdam sağlıyor ve üretim değeri ile Avrupa’da dördüncü sırada yer alıyor. Türk Tarım Makinecileri, 2022 yılında 1,6 milyar dolar seviyesine yaklaşan bir ihracat gerçekleştirdi. Fuarlar, Kısa vadede hedefimiz ise 2 milyar dolar barajını aşıp dünyada ilk 10’a girmek. Nitelikli tarım teknolojileri ihtisas fuarları, endüstrimize önemli katkılar sunuyor. Konya Tarım Fuarı ise bizim için ayrıca önemli. Fuarda yenilikçi ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerine tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuar 5 gün boyunca ziyarete açık olacak

5 gün sürecek olan fuar son gün hariç 9.30 ile 18.00 arasında, son gün ise 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler tarım sektöründeki tüm gelişmeleri daha yakından görme ve gözlemleme fırsatı bulurken düzenlenen etkinliklere katılarak yeni teknolojiler ve son trendlerle ilgili bilgi edinebilecekler.