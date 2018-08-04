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19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı

İzmir Karşıyaka'da 19 kiloya gelen obez kedi yetkililer tarafından tedaviye alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:46
19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 19 kiloyu aşan kediye diyet önlemi alındı. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedaviye alınan kedinin normal bir kediden beş kat daha ağır olduğu söylendi.

Hayvanseverler tarafından sokakta beslenen yemek verilen kedi günler geçtikçe kilosunda anormallik olduğu görüldü. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Taypark Polikliniği’ne getirilmesi üzerine burada genel muayenesi yapıldı. 19.2 kilo olduğu tespit edilen kedi hemen diyete programına alınıp sisti tedavisine başlatıldı.

SON ZAMANLARDA HAYVANLARDA OBEZİTE ARTTI

Sağlıklı kiloya düşene kadar stresten uzak olması için özel bir kafeste bakılan kedinin bir hafta içinde kilo vermeye başladığı görüldü. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri son zamanlarda hayvanlarda obezitenin arttığını belirterek, "Aşırı ve kötü beslenen, hareket etmeyen ve kolay kilo alma eğilimi olan kediler obezite riski ile karşı karşıyadır. Bu hastalık yaşam kalitesini düşürür, kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açar, ömrü kısaltır. Giderek yaygınlaşan obeziteye karşı hayvan sahipleri ve hayvanseverler dikkatli olmalı. Kediler yaşına ve harcadığı enerji oranına göre beslenmeli. Sokak kedilerine sağlıkları için yemek değil, mama verilmeli. Taci de çeşitli nedenlerle aşırı kiloya ulaşmış ancak emin ellerde. Hazırladığımız beslenme ve aktivite programıyla onu zayıflatıp iyileştireceğiz" dedi.

"SAĞLIĞINA KAVUŞUNCA SAHİPLENİLECEK"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar kedinin sağlığına kavuştuğu zaman sahiplenileceğini söyleyerek, "Karşıyaka, gerçek bir hayvan dostu kenttir. Bu kentte yaşayan her canlıya sahip çıkar, yaşam şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışırız. Hayvanseverlerimizden gelen ihbar üzerine, kilosu nedeniyle hareket edemez durumda olan kediyi de korumamız altına aldık. Kediyi iyileştirdikten sonra sahiplendirerek, çok iyi bakılacağı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:46
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