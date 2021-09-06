19 jet birden bölgeye girdi! Savaş tehdidi

Tayvan, büyük bir Çin askeri jet filosunun Pazar günü hava savunma bölgesine girdiğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, savaş jetleri ve nükleer yetenekli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 19 uçağın 'sözde' hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini söyledi.

Taipei, bir yıldan fazla bir süredir Çin hava kuvvetlerinin ada yakınlarındaki tekrarlanan faaliyetlerinden şikayet ediyor. Çin ise demokratik Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin hava kuvvetlerinin Pazar günkü misyonunun nükleer silah taşıyabilen dört H-6 bombardıman uçağının yanı sıra bir denizaltı savar uçak içerdiğini söyledi.

Bakanlık, Çin uçaklarını uyarmak için füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ve savaş uçaklarının gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Çin henüz resmi bir açıklama yapmadı.



Pekin, Tayvan tarafından yapılan yorumlardan memnuniyetsizliğini ifade etmek için sık sık bu tür misyonlar başlatıyor.

Haziran ayında, Tayvan tarafından bugüne kadar bildirilen en büyük taciz gerçekleşmiş ve sahasına 18 Çin jeti girmişti.

Geçen hafta Tayvan Bavunma Bakanlığı, Çin silahlı kuvvetlerinin Tayvan'ın savunmasını "felce uğratabileceği" ve Çin tehdidinin büyüdüğü konusunda uyardı.