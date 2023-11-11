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Dünya 19 bin camide yağmur duası! Cezayir çöle döndü!
Dünya

19 bin camide yağmur duası! Cezayir çöle döndü!

Yeniakit Publisher
2023-11-11 18:37:00 -
19 bin camide yağmur duası! Cezayir çöle döndü!

Cezayir'de sonbahar mevsimiyle birlikte yağış oranlarında yaşanan düşüş nedeniyle 19 bin camide yağmur duası edildi.

Cezayir Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının çağrısıyla ülke genelindeki tüm camilerde kılınan namazın ardından yağmur yağması için dua yapıldı.

Birçok camide yapılan yağmur duası, devlet televizyonundan naklen yayınlandı.

Kuzeybatı bölgeleri hariç uzun süredir ülke genelinde yağmur yağmıyor. Yetkililer, üç yılı aşkın süredir devam eden kuraklıktan ülkenin batı ve orta bölgelerinin en fazla etkilendiğini, kuzeydoğu bölgelerinde ise hasarın daha az olduğunu söylüyor.

Cezayir makamları son 3 yılda barajlardaki ve su kaynaklarındaki doluluk oranının ciddi bir şekilde düştüğünü ve durumun kuraklık seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

Kuzey bölgelerindeki tahıl ekimi başta olmak üzere, tarım sektörünün büyük ölçüde yağmur sularına bağlı olduğu Cezayir’in kıyı kentlerinde halka içme suyu sağlamak üzere 15 deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine ek olarak 80'den fazla baraj da bulunuyor.

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