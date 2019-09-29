1894 İstanbul Depremi: İşte Sultan Abdülhamid Han'ın tedbirleri

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr 1894 yılında sadece 12 saniye sürerek İstanbul'u yerle yeksan eden İstanbul Depremi'nde Sultan II. Abdülhamid Han, sarayın zemin katındaki çalışma odasında Derviş Paşa ile görüşüyordu. Yıldız Sarayı sakinleri ve çalışanları ile birlikte o da bahçeye çıktı.

Abdulhamid Han, saray sakinleri ile çalışanlarının konaklaması için bahçeye çadırlar kurdu ancak kendisi geceyi saraydaki odasında geçirdi.

Zilzal Suresi'ni okuttu

Sultan Abdulhamid, korku ve endişe içinde olan İstanbul halkının teskini amacıyla depremden hemen sonra Yıldız Sarayı'nda Ezan ve Zilzal Sure'sini okutarak halktan şunları istedi:

"Bütün Müslümanlar daima abdestli gezsin. Dini vecibelerinizi yerine getirin, tövbe edin ve bu afetin tekrarlanmaması için Rab'be niyazda bulunun."

Abdulhamid Han'ın talimatıyla sarayda bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okutulmaya devam etti. Sultan Abdulhamid, Hicaz Valisi'ne gönderdiği emirnameyle Haremeyn-i Şerifeyn’de, İstanbul’daki deprem ve koleranın son bulması için dualar okunmasını istedi. Bunun üzerine Medine-i Münevvere’de tüm din adamları, seyit ve eşraftan birçok kişi bir araya gelerek İstanbul’un söz konusu bu felaketlerden kurtulması için dua etti. Ayrıca Abdullah bin Abbas makamında da dualar ve Buhar-i Şerif okundu. İstanbul’daki bazı tekke ile dergâhlarda ve taşradaki cami ve mescitlerde felaketin son bulması için dua ve niyazda bulunuldu.

Kaynak: Sema Küçükalioğlu Özkılıç tarafından hazırlanan 1894 Depremi ve İstanbul Kitabı (Türkiye İş Bankası Yayınları, 2015)