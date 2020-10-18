18.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْت۪ينَا فَرْدًا



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri de hep elinden alacağız ve o, tek başına bize gelecektir."

(Meryem Suresi - 80)



TEFSİRİ:

Hadis kaynaklarında bu âyetlerin iniş sebebi olarak şöyle bir olay anlatılmaktadır: Fakir bir müslüman olup Mekke’de demircilikle meşgul olan Habbâb b. Eret’in, yaptığı bir işten dolayı müşriklerin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil’de alacağı vardı. Habbâb alacağını isteyince Âs, Hz. Muhammed’i reddetmedikçe borcunu ödemeyeceğini söyledi. Habbâb da “Allah’a yemin ederim ki sen ölüp tekrar dirilinceye kadar onu asla inkâr etmem” dedi. Âs, “Gerçekten ben ölüp tekrar dirilecek miyim?” diye sordu. Habbâb “evet” deyince Âs, “Öyle ise benim orada mutlaka malım ve evlâdım olacaktır; o zaman sana olan borcumu öderim!” dedi (Buhârî, “Tefsîr”, 19).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 617

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim bildiği halde hırsızlıkla elde edilmiş çalıntı bir malı satın alırsa, onun günahına ve alçaklığına ortak olmuştur."



(Beyhakî, Sünen, V/336)