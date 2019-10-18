18.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Ekim 2019 Cuma 07:33
اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kıyametin vakti mutlaka gelecek, bunda kuşku yok!
Ama insanların çoğu buna inanmıyor."
(Mü'min Suresi, âyet: 59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir.”
(Buhâri)
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