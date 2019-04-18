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Seçim 2019 Sayfası

18.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Nisan 2019 Perşembe 06:56
18.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ    كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 

 "Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?"

 "Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır."

(Saf Suresi, âyet:2-3)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir.

 Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir."

(Muvatta, Kelam 18)

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 06:56
  1. 18.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Saf suresi 2
  3. saf suresi 3
  4. yalan konuşmak
  5. yalancılık

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