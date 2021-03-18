  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 18.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-03-18 06:41:00 -
18.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـٔاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar.” 

 (Yûnus Suresi - 44)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Hidayet de dalâlet de hayır da şer de ceza da mükâfat da Allah’tandır. Fakat âyet bunun, asla Allah’ın insanları haksız yere sapkınlığa sevkettiği veya zarar verdiği, cezalandırdığı anlamına gelmediğini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Yukarıdaki iki âyette de işaret edildiği üzere yüce Allah insanlara hem peygamberler göndererek hem de onları akıl ve basiret gibi yüksek melekelerle donatarak doğru yolu bulmaları için gerekli olan imkânları bahşetmiştir. Buna rağmen yanlış yolda ısrar edenler, artık kendilerine –başkası değil– yine kendileri kötülük etmiş olurlar.

Her ne kadar bazı âlimler, ısrarla Mu‘tezile mezhebinin bu âyete dayanarak savunduğu kadercilik karşıtı görüşünü çürütmeye çabalamışlarsa da onların getirdiği cebirci yorum âyetin lafzına da maksadına da aykırı düşmektedir (meselâ bk. Râzî, XVII, 102-103; krş. Zemahşerî, II, 192). Buna karşılık Taberî (XI, 120), Şevkânî (II, 509) gibi bazı Ehl-i sünnet mensubu müfessirler, âyeti Mu‘tezile’nin görüşüyle uyuşacak şekilde açıklamakta sakınca görmemişlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 107

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah Teâlâ’ya göre arkadaşların hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır.

 Yine Allah Teâlâ’ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır.”

 (Tirmizî, Birr 28)

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklama: Suudi Arabistan'ı vuracaklardı
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: Suudi Arabistan'ı vuracaklardı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Yemen'in Amran kentinden gönderilen patlayıcı yüklü İHA'nın etkisiz hale get..
HDP'li vekiller ve Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'den ayrıldı
Siyaset

HDP'li vekiller ve Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'den ayrıldı

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller TBMM'den ayrıldı.

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, ataları Marx ve Engels'e ihanet ederek LGBTİ'li sapkınlara tatil kıyağı geçti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay