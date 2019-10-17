1800 gün primle kimler emekli olur?

1800 gün primle nasıl emekli olacağı çalışanlar tarafından araştırılmakta. Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için belli sayıda gün prim ödenmesi, belli yaşa gelmek ve belli bir sigorta yılının doldurulması isteniyor. Peki 3600 gün primle nasıl emekli olunur? Erken emeklilik var mı? Toplu ödeme yapılarak emekli olunur mu?

Sabah yazarı Faruk Erdem 1800 gün primle nasıl emekli olacağına ilişkin sorulan bir soruyu cevaplandırdı.

Eşim 09.10.2003 tarihinde işe girdi. 990 gün ödenmiş sigortası bulunuyor. 01.03.1980 doğumlu. Kronik depresyon (bipolar) hastası. Malulen emekli olabilir mi? Şartlar nedir? Erdal Temirhan

Çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler malul sayılırlar. Bunun da raporla belirlenmesi ve bu raporun da SGK tarafından onaylanması gerekiyor. Burada en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim aranıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecedeki maluller için ise sadece 1800 gün prim aranıyor.

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