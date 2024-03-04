18 yıldır geleneğini sürdürüyor! Global TV pazarının lideri!

Pazar araştırma şirketi Omdia, Samsung'un 2023 yılında global TV pazarında yüzde 30,1'lik paya sahip olduğunu açıkladı. Böylelikle 18’inci defa aralıksız olarak global TV pazarının lideri oldu. Samsung'un 2006 yılından itibaren kesintisiz şekilde sürdürdüğü sektör liderliği, şirketin en yeni teknolojilerle donattığı QLED ve OLED ekranlı modeller üzerinden premium ve büyük ekran TV kategorilerine stratejik odaklanmasıyla kazanıldı.

En yeni Neo QLED modellerini de içeren Samsung QLED TV serisinin kümülatif satışı, 2017'deki lansmandan bu yana globalde 40 milyon adeti aştı. QLED serisi ise, sadece 2023 yılında 8,31 milyon adet satış rakamı yakalamayı başardı.

Premium TV kategorisinde Samsung, özellikle 75 inç üzeri ekrana sahip ve 2.500 dolardan daha yüksek fiyata satılan TV'lerde dikkat çeken bir liderlik sergiledi. Şirket, fiyatı 2.500 doların üzerindeki TV’lerin satışında yüzde 60,5 gibi etkileyici bir pazar payı elde ederken, 75 inç üzeri TV'lerde yakaladığı yüzde 33,9'luk satış payıyla bu alandaki liderliğini sürdürdü. Bunlara ek olarak Samsung, 98 inç ekranlı modellerde elde ettiği güçlü satışlar sayesinde 90 inç üzeri TV'ler kategorisinde yüzde 30,4 pazar payıyla bu alandaki liderliğini de korudu.

Ultra büyük ve üst seviye TV pazarındaki başarısından aldığı ilhamla Samsung, OLED sektöründe de önemli adımlar attı. Samsung’un OLED TV serisi, 2023 yılında globalde 1,01 milyon adetlik satışla yüzde 22,7'lik bir pazar payı elde etti. Bu yıl genişleyen OLED serisiyle Samsung'un OLED sektöründeki pazar payının 2024’te de artacağı tahmin ediliyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yon, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüketicilerimizin Samsung'a duyduğu güvenin ve gösterdiği sadakatin bir kanıtı olarak, 18 yıldır üst üste global TV sektöründe pazar lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Daha değerli ve anlamlı deneyimler sunmak için olağanüstü görüntü kalitesi sunmanın ötesine geçerek sektörü ileri taşıma taahhüdümüze derin bağlılığımızı sürdürüyoruz.”

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Ocak ayında ABD’de düzenlenen dünyaca ünlü tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te çığır açan NQ8 AI Gen3 işlemcisini tanıtan Samsung Electronics, ekranlarda yapay zeka çağının başladığını bu gelişmeyle müjdeledi. Son teknoloji yonga setleri ve gelişmiş özellikler, akıllı TV kategorisini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Bu ilerlemeler, Tizen OS ile desteklenen sofistike yapay zeka yeteneklerini TV’lere entegre ederek yapay zeka destekli ekranları akıllı ev inovasyonlarının merkezi haline getiriyor.

2024 yılı, Samsung için başka alanlarda da önemli bir inovasyon yılı olacak. Samsung, işlemcilerde yaptığı gelişmeler ve son teknoloji yapay zeka özellikleri sayesinde ev içi eğlence sistemlerini dönüştürmeye ve TV sektörüne yeni standartlar kazandırmaya kararlı.