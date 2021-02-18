18 yıl sonra büyük sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporcu bursu ile vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrenciyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum. Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi" dedi.

Erdoğan için büyük sürpriz

Programın bir bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Erdoğan program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel ile karşılaştı.

18 yıl sonra milli sporcu olarak karşısına çıktı

Gülel 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Bu anlar ise Erdoğan'ı duygulandırırken, törene de damga vurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına burs alan 76 sporcu ve öğrencinin imzaladığı forma takdim edildi.