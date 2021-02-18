  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 18 yıl sonra büyük sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu
Gündem

18 yıl sonra büyük sürpriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda büyük bir sürpriz yaşadı. Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Fotoğrafların gösterildiği o anlar törene damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 19:13:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporcu bursu ile vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrenciyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum. Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi" dedi.

Erdoğan için büyük sürpriz

Programın bir bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Erdoğan program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel ile karşılaştı.

18 yıl sonra milli sporcu olarak karşısına çıktı

Gülel 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Bu anlar ise Erdoğan'ı duygulandırırken, törene de damga vurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına burs alan 76 sporcu ve öğrencinin imzaladığı forma takdim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!
Gündem

Gara'da şehit düşen kahraman Yüzbaşı Coşkun, Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı dikmiş!

Gara'ya ilk adımı atan ve 3 silah arkadaşıyla şehadet şerbetini içen Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2019 yılında düzenlenen operasyonda PKK ..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı. Faiz kararının ardından Dolar/TL 6,94-6..
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay