  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein skandalında kan donduran video! İşte kız çocukların yaşadığı o vahşet Dakikalar kala temizliğe başladı! Cemil Tugay’dan AK Parti öncesi dikkat çeken hamleler! Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı Yolsuzlukta kimseye ayrım yok: Kayyım yönetimindeki belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor! Aksa Tufanı dünyayı kasıp kavurmuştu! İşgalcilerin perişan olduğu o tarihi gün: Üzerinden tam 3 yıl geçti Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı! Türkiye uzaydaki gücünü artırıyor Son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş! Okul kantininde mide bulandıran görüntüler İşlemlerde yasal sınırın 2-3 katı para talep edilmiş… Milyonlarca liralık rüşvet ‘Çeşme’si!
Spor 18 yıl bekledi, şampiyon olunca çekildi… Taraftarın ağzına bir parmak BAL çaldılar!
Spor

18 yıl bekledi, şampiyon olunca çekildi… Taraftarın ağzına bir parmak BAL çaldılar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
18 yıl bekledi, şampiyon olunca çekildi… Taraftarın ağzına bir parmak BAL çaldılar!

Muğla şampiyonu olarak 18 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Turgutreis Spor yeterli maddi ve manevi destek bulamadığı gerekçesiyle lige katılmama kararı aldı.

Turgutreis Spor’un 18 yıllık şampiyonluk hasreti büyük bir sevinçle sona erdi ancak BAL yolculuğu başlamadan bitti.

 

Beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kaldılar

Turgutreis’i yıllardır amatör futbol sahalarında temsil eden Turgutreis Spor, bu sezon önemli bir başarıya imza atarak 18 yıl sonra Muğla şampiyonu oldu. Elde ettiği şampiyonlukla BAL’a yükselen kulüp, yeni sezon öncesinde ise beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sportif başarının sürdürülebilmesi için tesislerin yanı sıra maddi ve manevi desteğe de ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yeni sezon öncesinde yerel yönetimler, kurumlar ve Muğla’nın farklı dinamikleri nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak BAL’da mücadele etmeye yetecek düzeyde destek ve sahiplenmenin oluşmadığı ifade edildi.

 

Açıklamada, "Bir spor kulübünün bütün yükünün yalnızca başkan ve yönetim kurulunun omuzlarında taşınması mümkün değildir. Turgutreis Spor; Turgutreis’in, Bodrum’un ve Muğla’nın ortak değeridir" ifadelerine yer verildi.

 

Ekonomik destek vurgusu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından mahalleye kazandırılan tesis için teşekkür edilen açıklamada, tesis yatırımlarının önemine dikkat çekilirken, kulübün sportif mücadelesini sürdürebilmesi için ekonomik desteğin de gerekli olduğu vurgulandı.

Kulüp yönetimi, Turgutreis Spor’u altından kalkamayacağı bir mali yükün içerisine sokmamak adına, büyük emeklerle kazanılan BAL hakkının kullanılmaması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

 

Açıklamada kararın kulüpten vazgeçmek anlamına gelmediği belirtilerek, "Aksine, kulübümüzün geleceğini korumak ve daha güçlü şartlarda yeniden sahalara dönebilmek adına alınmış zorunlu bir karardır" denildi.

 

Turgutreis Spor Kulübü Yönetim Kurulu, açıklamasının sonunda 18 yıl sonra Muğla şampiyonu olan bir kulübün BAL’a katılamayacak noktaya gelmesini kamuoyunun takdirine bıraktı. Yönetim, bugüne kadar kulüp için emek veren futbolcular, teknik ekipler, yöneticiler, taraftarlar ve destekçilere teşekkür etti.

Kulüp yönetimi, BAL’a katılmama kararının "bir tercih değil, içinde bulunulan şartların dayattığı acı bir zorunluluk" olduğunu ifade etti.

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!
Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!

Spor

Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!

1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda
1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda

Spor

1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23