Epstein skandalında kan donduran video! İşte kız çocukların yaşadığı o vahşet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel sapkınlık ağının merkezindeki Jeffrey Epstein skandalına ait yeni ve dehşet verici görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir infial oluşturdu. Ortaya çıkan videoda, savunmasız çocukların maruz kaldığı ağır işkenceler ve korku dolu anlar gözler önüne serilirken; bir kız çocuğunun zorla küvete sokulduğu, diğer çocukların ise dehşet içinde yere kapanarak titrediği anlar izleyenlerin kanını dondurdu. Amerika-İsrail bağlantılı sapkın ağların ve küresel elitlerin çocuklara yaşattığı bu insanlık dramı vicdanları bir kez daha kanattı.
Küresel elitlerin, siyonist odakların ve sapkın şebekelerin insanlık suçu olan Jeffrey Epstein davasında, geride kalan acı ve dehşetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya platformlarında viral olan ve milyonlarca kişinin tepkisini çeken yeni video kayıtları, masum çocukların maruz kaldığı korkunç istismar ve işkenceleri gün yüzüne çıkardı.
Görüntülerde bir kız çocuğunun zorla küvete kapatıldığı, odadaki diğer çocukların ise korkudan ve dehşetten yere kapanarak çaresizlik içinde kaldığı anlar yer aldı. Dünyayı sarsan bu insani trajedi, Batı merkezli ahlaksızlığın ve çocuk istismarının ulaştığı karanlık boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
EPSTEİN OLAYI NEDİR?
Jeffrey Epstein skandalı, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı kurma ve insan kaçakçılığı suçlarını merkeze alan küresel bir suç ve yolsuzluk olayıdır. Dünyanın en zengin isimlerinin, kralların, Hollywood ünlülerinin ve üst düzey siyasetçilerin dahil olduğu bu karanlık ağ, Batı merkezli çürümenin ve ahlaksızlığın en büyük kanıtı olarak tarihe geçti.
Epstein'in adaları ve mülklerinde kurduğu şantaj ve istismar çarkında masum çocuklar kurban edilirken, küresel sistem bu rezaleti yıllarca örtbas etmeye çalıştı. Aradan geçen zamana rağmen dosyalardan dökülen her yeni belge, emperyalist odakların ve dokunulmaz sanılan elitlerin aslında nasıl bir bataklığın içinde olduğunu gözler önüne seriyor; skandalla ilgili her gün gelen yeni gelişmeler dünya kamuoyunda büyük bir öfkeyle takip ediliyor.
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