Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor!

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “iki devlet, tek millet” anlayışıyla şekillenen kardeşlik ilişkileri son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı tartışmaların gölgesinde kaldı.

Azerbaycan'ın soykırımcı İsrail ile ilişkilerine Türkiye'den yöneltilen eleştiriler ve Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmaları gündemdeki yerini korurken, bu kez Azerbaycan merkezli APA Haber Ajansı'nın Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici bir yayını gündeme geldi.

APA'DAN TÜRKİYE'YE “456 GEMİ” İDDİASI

APA, 6 Ekim'de yayımladığı araştırmada, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin kamuoyuna açıklanandan farklı şekilde devam ettiğini öne sürdü.

Gemi takip sistemlerine dayandırılan haberde, farklı ülke bayrakları taşıyan Türkiye bağlantılı gemilerin İsrail limanlarına sefer yaptığı ileri sürüldü.

HABER ÜÇ DİLDE YAYINDAN KALDIRILDI

Ancak asıl dikkat çeken gelişme haberin yayımlanmasının ardından yaşandı.

APA'nın Azerice, İngilizce ve Rusça servislerinde yayımlanan araştırmaya birkaç saat sonra erişilemediği görüldü.

Habere ait bağlantıların ajansın ana sayfasına yönlendirmeye başladığı belirtilirken, APA tarafından içeriğin neden kaldırıldığı konusunda herhangi bir açıklama veya düzeltme yayımlanmadı.

“KARDEŞLİĞİMİZE FİTNE Mİ SOKULUYOR?”

Peş peşe yaşanan gelişmeler ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Bir tarafta Türkiye kamuoyunda Azerbaycan'ın İsrail politikası ve başörtüsü meselesi üzerinden yürüyen tartışmalar, diğer tarafta Türkiye'yi hedef alan açıklamalar ve son olarak APA'nın yayımlayıp saatler içerisinde kaldırdığı iddialar...

Bütün bunlar, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşliği hedef alan bir gerilim mi üretilmek isteniyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki sıradan diplomatik bağların çok ötesinde olduğu bilinirken, kamuoyunda karşılıklı gerilimi artırabilecek yayın ve açıklamaların kimlere hizmet ettiği tartışılıyor.