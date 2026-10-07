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Gündem Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor!
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Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor!

Son dönemlerde Azerbaycan’ın İsrail’e desteği ve başörtüsü yasağı üzerinden başlayan tartışmalar, devletin tepesinden yapılan ve Türkiye’ye yönelik olduğu iddia edilen açıklamalar ile tırmanırken, Azerbaycan merkezli APA, Türkiye limanlarından İsrail’e 456 doğrudan gemi seferi yapıldığını öne süren bir araştırma yayımladı. Haberin birkaç saat sonra APA’nın Azerice, İngilizce ve Rusça sayfalarında erişilemez hale gelmesi, “Birileri iki kardeş ülke arasına fitne sokmaya mı çalışıyor?” sorularına yol açtı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “iki devlet, tek millet” anlayışıyla şekillenen kardeşlik ilişkileri son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı tartışmaların gölgesinde kaldı.

Azerbaycan'ın soykırımcı İsrail ile ilişkilerine Türkiye'den yöneltilen eleştiriler ve Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmaları gündemdeki yerini korurken, bu kez Azerbaycan merkezli APA Haber Ajansı'nın Türkiye'yi hedef alan dikkat çekici bir yayını gündeme geldi.

APA'DAN TÜRKİYE'YE “456 GEMİ” İDDİASI

APA, 6 Ekim'de yayımladığı araştırmada, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin kamuoyuna açıklanandan farklı şekilde devam ettiğini öne sürdü.

Gemi takip sistemlerine dayandırılan haberde, farklı ülke bayrakları taşıyan Türkiye bağlantılı gemilerin İsrail limanlarına sefer yaptığı ileri sürüldü.

HABER ÜÇ DİLDE YAYINDAN KALDIRILDI

Ancak asıl dikkat çeken gelişme haberin yayımlanmasının ardından yaşandı.

APA'nın Azerice, İngilizce ve Rusça servislerinde yayımlanan araştırmaya birkaç saat sonra erişilemediği görüldü.

Habere ait bağlantıların ajansın ana sayfasına yönlendirmeye başladığı belirtilirken, APA tarafından içeriğin neden kaldırıldığı konusunda herhangi bir açıklama veya düzeltme yayımlanmadı.

“KARDEŞLİĞİMİZE FİTNE Mİ SOKULUYOR?”

Peş peşe yaşanan gelişmeler ise Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Bir tarafta Türkiye kamuoyunda Azerbaycan'ın İsrail politikası ve başörtüsü meselesi üzerinden yürüyen tartışmalar, diğer tarafta Türkiye'yi hedef alan açıklamalar ve son olarak APA'nın yayımlayıp saatler içerisinde kaldırdığı iddialar...

Bütün bunlar, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşliği hedef alan bir gerilim mi üretilmek isteniyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki sıradan diplomatik bağların çok ötesinde olduğu bilinirken, kamuoyunda karşılıklı gerilimi artırabilecek yayın ve açıklamaların kimlere hizmet ettiği tartışılıyor.

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Yorumlar

Mustafa

Bu şaşırtmiyor iki ülkeyi de siyonizm kurdu müdürleri yönetiyor.

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, tarihsel süreç boyunca "tek millet, iki devlet" şiarıyla şekillenmiş, duygusal ve kültürel bağların ötesinde sarsılmaz bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Ancak son dönemde bölgesel gelişmeler, özellikle de Azerbaycan’ın İsrail ile olan çok boyutlu ilişkileri ve enerji nakil hatları üzerinden yürüyen ticari faaliyetler, Türkiye kamuoyunda ve medyasında hararetli tartışmaları beraberinde getirmektedir. Bir yanda iki ülkenin kardeşlik bağlarına gölge düşürülmek istendiğini savunan ve bu iddiaları birer "fitne" olarak nitelendiren bir yaklaşım bulunurken, diğer yanda bölgesel insani krizlere ve toplumsal hassasiyetlere dayanarak mevcut dış politika tercihlerini açıkça eleştiren bir duruş mevcuttur. Tartışmaların odağında, Azerbaycan petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla Türkiye limanlarından İsrail’e sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddialar yer almaktadır. Özellikle Gazze’de yaşanan insani dram karşısında toplumsal hassasiyetleri yüksek olan Türk halkının bir kesimi, bu ticari akışın durdurulması yönünde güçlü bir beklenti içerisindedir. Eleştirel yaklaşım, dış politikada atılan adımların halkın vicdani duruşuyla tam bir uyum içinde olması gerektiğini, aksi takdirde bu durumun müttefik iki toplum arasında doğal bir rahatsızlık ve mesafe yaratacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, jeopolitik çıkarlar uğruna toplumsal hassasiyetlerin göz ardı edilmesi, ilişkilerin tabanındaki samimiyeti zedeleyen temel unsurdur. Buna karşın, Azerbaycan’ın dış politika yapısını ve Karabağ’ın işgalden kurtarılması sürecini yakından takip eden uzmanlar, Bakü-Tel Aviv hattındaki ortaklığın yapısal zorunluluklarına dikkat çekmektedir. Azerbaycan için İsrail; askeri teknoloji, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayii alanlarında ikame edilmesi zor bir stratejik ortak konumundadır. Karabağ zaferinde bu askeri teknolojilerin oynadığı kritik rol, Azerbaycan devlet aklı için bu müttefikliğin hayati bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesini sağlamaktadır. Bu kanatta yer alanlar, devletler arası ilişkilerin duygusallıktan ziyade pragmatizm ve ulusal çıkarlar ekseninde yürüdüğünü belirterek, iki kardeş ülke arasındaki bağları koparmaya yönelik asılsız iddiaların ve manipülatif haberlerin kasıtlı birer dezenformasyon faaliyeti olduğunu ileri sürmektedir. Sonuç olarak, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri bugün hem sarsılmaz tarihi bağların hem de küresel jeopolitiğin getirdiği reelpolitik zorunlulukların kesişim noktasında bir sınav vermektedir. Devletlerin ulusal çıkarları ve stratejik ittifakları ile halkların vicdani beklentileri ve toplumsal hassasiyetleri arasındaki bu hassas dengenin doğru yönetilmesi, gelecekteki ortaklığın sıhhati açısından büyük önem taşımaktadır. İki müttefik ülkenin, bölgesel krizlerin yarattığı bu fikir ayrılıklarını kardeşlik hukukuna zarar vermeden, diplomatik kanalları ve karşılıklı anlayışı koruyarak aşması, bölgesel istikrarın devamlılığı için en rasyonel yol olarak görünmektedir.
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