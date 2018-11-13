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18 yaşındaki lise öğrencisi lavaboda ölü bulundu

Zonguldak'ta Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta okuyan Sezer Kalaycıoğlu, lavaboda ölü bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 10:43
18 yaşındaki lise öğrencisi lavaboda ölü bulundu

Zonguldak’ta lise öğrencisi genç, ailesi tarafından lavaboda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Sezer Kalaycıoğlu (18), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Kalaycıoğlu Köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Akdeniz Anemisi teşhisi konulan ve tedavi gören lise son sınıf öğrencisi Sezer Kalaycıoğlu, sabah okula gitmek için uyandı. Lavaboya giren genç, uzun süre çıkmayınca ailesi merak etti. Kalaycıoğlu, yakınlarının sesine cevap vermeyince aile kapıyı açarak lavaboya girdi.

Sezer Kalaycıoğlu’nu lavaboda baygın halde bulan yakınları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sezer Kalaycıoğlu’nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan 18 yaşındaki Sezer Kalaycıoğlu'nun Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:43
  1. Zonguldak
  2. Sezer Kalaycıoğlu
  3. Çaycuma Devlet Hastanesi
  4. Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  5. Korkunç olay
  6. lavaboda ölü bulundu
  7. Akdeniz Anemisi

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