18 yaşındaki genç vahşi şekilde öldürüldü! İple bağlayıp, silahla infaz ettiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 18 yaşındaki gencin dere yatağında iple bağlanıp ve silah ile ateş edilerek katledildiği olaya ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. İki zanlı kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar, cinayeti kendilerinden haraç istenmesi nedeniyle işlediklerini ileri sürdü.

Denizli’de 18 yaşındaki gencin, dere yatağında iple bağlanıp ve silah ile ateş edilerek öldürüldüğü olayla ilgili olarak iki şüpheli kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar, cinayeti kendilerinden haraç istenmesi nedeniyle işlediklerini iddia etti.

ŞÜPHELİ KARDEŞLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

15 Ekim 2023 günü saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çürüksu Çayı tabir edilen dere yatağında ağzı, elleri ve ayakları bağlı, vücudunun değişik yerlerinde kesici alet yarası bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a (18) ait ceset bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliğince olayın aydınlatılması ve şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olayların gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar sonucunda, farklı suçlardan kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli Sadi Hozer ve Mahsar Hozer kardeşler, düzenlenen operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

VAHŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Yakalanan şüpheli kardeşler, emniyetteki işlemlerin ardından ekiplerce “Kasten Adam Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanan kardeşler, Alperen Yılmaz’ın iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ederek haraç almaya çalıştığını iddia ederek, bu nedenle iş yerinde çıkan kavgada bıçaklayarak onu öldürdüklerini ve daha sonra dere yatağına götürdüklerini itiraf etti.

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