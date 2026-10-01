18 yaşındaki Fatma Sena, yaklaşık bin kişilik bölümde tek kadın kaynakçı oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, babasının sanayi sitesindeki torna dükkanında 12 yaşında kaynak yapmayı öğrenen Fatma Sena Karaveli (18), bu yıl yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir otomotiv firmasının otobüs iskeleti üretim bölümünde ilk ve tek kadın kaynakçı olarak göreve başladı.

Kaynakçılık gerektiren her işte çalışan genç kadın, Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetenek sınavıyla girdi ve 4 yıl kaynakçılık eğitimi aldı. Ankara'da meslek lisesi öğrencileri arasında düzenlenen kaynak yarışmasında mansiyon ödülü kazandı; usta öğrencilik, kalfalık ve iş yeri açma belgelerini de aldı. Mezuniyetinin ardından otomotiv firmasının bünyesinde işe başladı.

"Kızım artık sen benden daha iyi bir ustasın"

Karaveli, mesleğe 6 yıl önce babasına yardım ederek adım attığını anlattı: "Kendi dükkanımızda babama yardım ediyordum. Ama daha sonra kaynağa ilgim artmaya başladı. İlgim arttıkça mutlu olmaya başladım."

Babasıyla birlikte kepçe tamir ederken kırılan yerleri kendisinin kaynattığını belirten genç kaynakçı, müşterilerden "Fatma'nın kaynattığı yerden kırılmadı da başka yerden kırıldı" şeklinde geri dönüşler aldıklarını, bu dönüşlerin kendisini daha çok mutlu ettiğini söyledi. Babası Üzeyir Karaveli'nin ise kendisine "kızım artık sen benden daha iyi bir ustasın" dediğini aktardı.

"Bu işi yapamaz" diyenlere işiyle yanıt veriyor

Erkek yoğun bir ortamda çalıştığını belirten Karaveli, iş yerinde karşılaştığı önyargıları şöyle anlattı: "Bazen zorlayıcı oluyor. Çünkü insanlar sürekli konuşuyor. İlk girdiğimde 'bu işi yapamaz' dediler sürekli. Ama ben bunu sözle değil iş yaparak insanlara böyle olmadığını göstermek istedim."

"Burası senin yerin değil, kablo ve elektrik alanına yönel" diyenlerin hâlâ olduğunu, onlara da yaptığı işi göstererek cevap verdiğini ifade etti. Saçına ve makyajına çok takıldıklarını, "Bu saçla makyajla buraya gelinmez" dediklerini aktaran Karaveli, saçını ve makyajını yapmanın, akşam bozulsa da kendisini iyi hissettirdiğini söyledi: "Saçımı, makyajımı yapıyorum. Akşam bozuluyor ama yine de bana iyi hissettiriyor." İş yerinde otobüs iskeleti parçalarını kaynattığını belirten Karaveli, "Sınırları zorluyorum" dedi.

"Kadının elinin değdiği her iş çiçek açıyor"

Kaynakçılığın kendisine özgüven ve sorumluluk kazandırdığını dile getiren Karaveli, "Kadın işi-erkek işi diye bir kavram yok bana göre. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadının elinin değdiği her iş çiçek açıyor" diye konuştu. Babasının yanında başlayan hikâyenin büyük bir firmada devam etmesinin kendisi için "aşırı gurur verici bir duygu" olduğunu söyledi.

Baba Üzeyir Karaveli de kızı Fatma Sena ile gurur duyduğunu belirtti.