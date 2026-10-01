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7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

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7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Avrupa’nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express, Paris’ten yola çıkarak 7 ülkeyi geçti ve 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı. 70’i aşkın yolcuyu ağırlayan tarihi tren, Bakırköy Garı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Avrupa'nın simge trenlerinden, tarihi "Venice Simplon Orient Express" 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı. Paris'ten hareket eden tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergahını izleyerek Türkiye'ye geldi.

#1
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Merkezi İngiltere'de bulunan Belmond şirketi tarafından işletilen ve Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan tren, yılın ikinci İstanbul seferini gerçekleştiriyor. 25 Eylül'de Paris'ten yola çıkan tren, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki konaklamaların ardından 70'ten fazla yolcusuyla bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

#2
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Yenileme çalışmaları yapılan Kapıkule Garı'nda durmayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrollerinin yapılması için Edirne Garı'na gelmiş, yolcuların valizleri de x-ray taramasından geçirildikten sonra İstanbul'da konaklayacakları otellere gönderilmişti.

#3
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanıyla da özdeşleşen tren, saat 19.05 civarında Bakırköy Garı'na ulaştı.

#4
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Bakırköy Garı'nda yolcular seramoniyle karşılandı. 5 gün boyunca trende çalışan görevliler ile yolcular trenden indikten sonra garda tekrar bir araya gelerek vedalaştı.

#5
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Garda bekleyen görevliler ise yolcularla tek tek ilgilenerek onları otellerine götürecek servislerine yönlendirdi.

#6
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Venice Simplon Orient Express treni de yolcularını indirdikten sonra boş olarak Halkalı Garı'na hareket etti. Burada iki gece bekleyecek tren, gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Garı'na gönderilecek.

#7
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

#8
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Orient Express, bu yılki ilk seferinde 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapmış ve 1 Haziran'da ülkeden ayrılmıştı.

#9
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci seferlerini yapmalarına rağmen İstanbul'a gelmenin mutluluk verdiğini söyledi.

#10
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

İstanbul'un bu seferin en önemli duraklarından olduğunu dile getiren Bonotto, "Benim için de yolcularımız için de İstanbul yoksa bu seferin mucizesi, sihri olmaz." dedi.

#11
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

#12
Foto - 7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı

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