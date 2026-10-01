7 ülkeyi dolaşıp geldi: Simge tren Türkiye’ye ulaştı
Avrupa’nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express, Paris’ten yola çıkarak 7 ülkeyi geçti ve 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı. 70’i aşkın yolcuyu ağırlayan tarihi tren, Bakırköy Garı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Avrupa'nın simge trenlerinden, tarihi "Venice Simplon Orient Express" 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı. Paris'ten hareket eden tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergahını izleyerek Türkiye'ye geldi.