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Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

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Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Arda Ünyay bu sezon henüz hiç oynama fırsatı yakalayamadı. Genç savunmacının kış döneminde kiralanması bekleniyor...

#1
Foto - Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

Galatasaray, 2025'in Şubat ayında Ankaragücü'ne 500 bin euro ödeyerek Arda Ünyay'ı kadrosuna katmıştı. Genç savunmacı, o sezonun sonunda A Takım kadrosuna dahil edildi. 19 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Bu sezonki durumu ise oldukça ilgi çekici...

#2
Foto - Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

Arda şu ana kadar hiç şans bulamadı: Çorum FK: Kadroda ama oynamadı Erzurumspor: Kadroda ama oynamadı Göztepe: Kadroda ama oynamadı Başakşehir: Kadroda yok Kocaelispor: Kadroda yok Trabzonspor: Kadroda ama oynamadı İlerleyen haftalarda da fazla ümit görülmüyor.

#3
Foto - Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

Galatasaray'ın mevcut stoper rotasyonunda şu isimler bulunuyor: Davinson Sanchez Abdülkedim Bardakcı El Chadaille Bitshiabu Kaan Ayhan Arda Ünyay

#4
Foto - Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

Cim-Bom'un bu bölgedeki ilk tercihi; Davinson-Abdülkerim ikilisi... Ara transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi durumunda Arda'nın kiralanacağı öğrenildi. Çünkü kalırsa, sezonu doğru düzgün oynamadan tamamlayacak.

#5
Foto - Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında

BUNLARI SÖYLEMİŞTİ! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her fırsatta genç ve Türk oyuncuların gelişimine büyük önem verdiklerini ve kadro yapılanmasını bu vizyon üzerine kurmak istediklerini belirtmişti...

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