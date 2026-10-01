Hani gençlere önem verilecekti: Arda Ünyay siftah yapamadı: Gözler devre arasında
Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Arda Ünyay bu sezon henüz hiç oynama fırsatı yakalayamadı. Genç savunmacının kış döneminde kiralanması bekleniyor...
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Galatasaray'ın 19 yaşındaki stoperi Arda Ünyay bu sezon henüz hiç oynama fırsatı yakalayamadı. Genç savunmacının kış döneminde kiralanması bekleniyor...
Galatasaray, 2025'in Şubat ayında Ankaragücü'ne 500 bin euro ödeyerek Arda Ünyay'ı kadrosuna katmıştı. Genç savunmacı, o sezonun sonunda A Takım kadrosuna dahil edildi. 19 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Bu sezonki durumu ise oldukça ilgi çekici...
Arda şu ana kadar hiç şans bulamadı: Çorum FK: Kadroda ama oynamadı Erzurumspor: Kadroda ama oynamadı Göztepe: Kadroda ama oynamadı Başakşehir: Kadroda yok Kocaelispor: Kadroda yok Trabzonspor: Kadroda ama oynamadı İlerleyen haftalarda da fazla ümit görülmüyor.
Galatasaray'ın mevcut stoper rotasyonunda şu isimler bulunuyor: Davinson Sanchez Abdülkedim Bardakcı El Chadaille Bitshiabu Kaan Ayhan Arda Ünyay
Cim-Bom'un bu bölgedeki ilk tercihi; Davinson-Abdülkerim ikilisi... Ara transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi durumunda Arda'nın kiralanacağı öğrenildi. Çünkü kalırsa, sezonu doğru düzgün oynamadan tamamlayacak.
BUNLARI SÖYLEMİŞTİ! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her fırsatta genç ve Türk oyuncuların gelişimine büyük önem verdiklerini ve kadro yapılanmasını bu vizyon üzerine kurmak istediklerini belirtmişti...
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