18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre olay, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 18 yaşından küçük bir sürücü, 11 TC 626 plakalı aracıyla seyir halindeyken yaya E.E.'ye çarptı.
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.