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Spor

18 Yaş Altı Spor Toto Atletizm Ligi müsabakaları sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:55:35 -
18 Yaş Altı Spor Toto Atletizm Ligi müsabakaları sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun Denizli'de başlattığı 18 Yaş Altı Spor Toto Atletizm Ligi müsabakaları sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek etap yapılan Spor Toto Atletizm Ligi müsabakalarına 10'u kadın toplam 24 takım katıldı.

Yarışmaların ardından Fenerbahçe hem erkekler hem de kadınlarda ilk sırayı aldı.

Erkeklerde sarı-lacivertliler 241 puanla birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 224 puanla ikinci, Kayseri Gençlik Spor Kulübü de 152 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda Fenerbahçe 167,5 puan toplayarak birinciliğe ulaşırken, Beşiktaş 142,5 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise 141 puanla üçüncü oldu.

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