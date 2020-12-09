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Kadın - Aile 18 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?
Kadın - Aile

18 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?

Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor. Peki ama aşı geldikten kimlere uygulanacak? 18 yaş altındakilere aşı yapılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen bu soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:59:00 -
18 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca Çin'den sipariş edilen ve birkaç güne geleceği söylenen aşı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Aşı kimlere yapılacak? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? İşte yanıtları...

18 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?

Koca, ''Hamileler için düşünülmüyor, 18 yaş altı için düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Mayıs veya Haziran ayı veya daha geç olabilir açıklanabilir. 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir. İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok, gebelere düşünülmüyor. Muhtemelen son 6 ay içinde geçirenler hariç olabilir, öyle düşünüyoruz'' dedi.

Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanmaktadır. Dünyanın gözü koronavirüs aşısının kullanımıyla ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Aşı çalışmalarında sona gelindiği bilinmektedir. Birçok insanın araştırdığı konu ise koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı konusudur. Günümüzde bütün dünya tarafından aşının zorunlu hale getirilip getirilmemesi tartışılıyor. Şu sıralar aşı yaptırma konusuyla ilgili herhangi bir yasal durum söz konusu olmamakla birlikte farklı ülkelerde farklı hizmet kollarından aşı zorunluluğu gelmektedir. Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıyla ilgili "Mecburiyet olmayacak ama vatandaşımıza aşıyı anlatarak ikna edeceğiz. Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz ise aşı uygulamalarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verirken aşı yaptırmanın zorunlu olup olmayacağına da değindi. Koronavirüs aşısı zorunluluğu hakkında Kayıpmaz, "Aşı uygulamalarındaki zorunluluk hakkında kişisel kanaatim; aşı ülkemize geldikten sonra risk gruplarına göre kademe kademe aşılamanın yapılmasıdır. Risk grubundaki kişiler için bu aşı zorunlu olmalıdır." dedi.

Dünyadaki bazı havayolu şirketleri gibi Kayıpmaz da aşının HES kodu gibi bir zorunluluk olabilme ihtimaline değindi. Kayıpmaz "HES kodunuzla sizin hasta veya taşıyıcı riskli, temaslı olup olmadığınız görünüyor. Kişisel olarak aşı olmayı tercih edemeyebilirsiniz ama örnek veriyorum aşı olmazsanız uçak yolculuğu yapamayabilirsiniz. Aşı olmadıysanız, otobüs yolculuğu yapamayabilirsiniz. Bence, aşı olmayanlar içinde HES kodu gibi bir uygulama yapılarak aşı olmayan kişilerin kalabalık alanlara, toplu taşıma kullanmalarına bu gibi toplum içindeki tüm alanlara girmesi engellenebilir." ifadelerini aktardı.

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