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Eğitim 18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi
Eğitim

18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Baykar ortaklığında, mühendislik dallarında Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı kapsamında, 18 ülkeden 2200 lisans ve yüksek lisans öğrencisine burs verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 10:50:00 -
18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi

Burs programına ilişkin mutabakat metni, dün YTB Başkanı Abdullah Eren ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalanmıştı. Burs programı ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi anlayışı, hedef ülkelerden eğitim için Türkiye’ye gelen öğrencilere aşılanacak.

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