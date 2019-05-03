18. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde yoğun bir katılımla açıldı.

Ressam Şefik Bursalı’yı anmak ve sanatı desteklemek amacıyla düzenlenen sergi Milli Mücadelenin 100. yılına ithaf edildi. Birçok sanatseverin yanı sıra etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yarışmada dereceye giren sanatçılara ödüllerini verdi.

“Kültür sanat şehri olan Eskişehir’e çok yakıştığını belirtmek istiyorum”

Serginin Ankara dışında ilk kez yapıldığını belirten ve Eskişehir’e çok yakıştığını ifade eden Vali Özdemir Çakacak, “Türk resim sanatının önemli isimlerinden Şefik Bursalı adına düzenlenen resim yarışması sergisinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ile mutluluk duyuyorum. Bu yarışma Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına atfedilmiş. Ankara dışında başka bir şehirde ilk defa yapılıyor. Bu nedenle ben Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Güzel Sanatlar Genel Müdürü’ne teşekkürlerimi ifade ediyorum. Böyle bir etkinliği öğrenci ve kültür sanat şehri olan Eskişehir’e çok yakıştığını belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Burada bulunmamız ayrı bir heyecan”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, serginin açılışında yaptığı Ressam Şefik Bursalı’yı andı. Rektör Çomaklı, “Güzel Sanatlardaki arkadaşlar sanata olan ilgimi biliyorlar. Güzel Sanatlarla ilgili bir şey olunca heyecanlanıyorum. Çünkü burada bana hitap eden birçok şey var. Burada bulunmamız da ayrı bir heyecan. Burada bulunmamıza vesile olan üstat Şefik Bursalı’yı anmadan geçemeyeceğiz. Özellikle Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı itibariyle düzenlenmiş olması da ayrı bir heyecan ve gurur verici. Katılımcılara, yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şefik Bursalı üstadımızı da yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eserler, 31 Mayıs tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sergilenmeye devam edecek.