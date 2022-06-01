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Eğitim 18 Nisan 2022'de yapılmıştı! “Temel Bilimler Toplantısı Raporu”
Eğitim

18 Nisan 2022'de yapılmıştı! “Temel Bilimler Toplantısı Raporu”

Yükseköğretim Kurulunca YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında 18 Nisan 2022’de düzenlenen Temel Bilimler Toplantısı rapor haline getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:04:00 -
18 Nisan 2022'de yapılmıştı! "Temel Bilimler Toplantısı Raporu"

Raporda, temel bilim programlarına ilişkin konular ve çözüm önerileri “temel bilimlerin önemi”, “program güncellemeleri”, “istihdam”, “tercih edilirlik ve yönlendirme”, “burslar ve teşvikler”, “öğrenci kalitesi”, “araştırma görevliliği ve akademik kadrolar”, “altyapı ve fiziki olanaklar” başlıkları altında sunuldu.

En çok dile getirilen problemlerin başında gelen istihdama dönük çözüm önerilerine de yer verildi. Tercih edilirlik ve yönlendirme başlığı altında ise üniversitelerin karşılaştıkları tercih sorunları ele alınarak çözüm önerileri sıralandı.

Burslar ve teşviklere dönük öneriler de raporda ayrı bir tema olarak yer aldı.

Lisansüstü öğrenci, araştırma görevlisi ve doktora sonrası araştırmacı sayısının azlığına işaret edilen raporda, bu sorunun çözümü için yalnızca burslu değil maaşlı olarak asistan alımının artırılması önerisi sunuldu.

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