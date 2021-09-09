18 milyon ile 133 ülkeyi geride bırakıyor! Çin'de dünyayı şaşırtan rakam

Yeni Akit Ankara

Çin’de öğretmenlerin sayısı, geçen yıla göre yüzde 3,52 artarak, 17 milyon 930 bine ulaştı.

Buna göre Çin, BM üyesi 198 ülkenin 133’ünün nüfusundan daha fazla öğretmene sahip. Çin 10 Eylül’de kutlanacak Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Eğitim Bakanlığı, ülkedeki öğretmenlerin sayısı son bir yılda 609 bin 400 artarak, 17 milyon 930 bine ulaştı.

Bütün kategoriler arasında en fazla artış özel eğitim öğretmenlerinin sayısında yaşandı. Özel eğitim öğretmenlerinin sayısı yıllık bazda yüzde 6,11 yükseldi. Öte yandan, okul öncesi öğretmenlerinin sayısı yüzde 5,44 artarken, yüksek eğitim kuruluşlarında görevli öğretmenlerin sayısı ise yüzde 5,34 yükseldi.

Çin Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yıl ülkede 1 milyon 900 bin kişi öğretim sertifikası aldı.