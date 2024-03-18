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İSLAM 18 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 07:04:00 - 2024-03-18 07:08:48
18 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (18 Mart 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



زُيِّنَ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُواۘ وَالَّذٖينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar.
 Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır.
 Allah dilediğine hesapsız rızık verir."

(Bakara Suresi, 212)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Burada da iki insan tipi yer almaktadır: Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak, bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkârcılar; diğeri de onların alay ettikleri, fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah’ın hesapsız lutuflarını kazanacak olan takvâ sahipleri yani dinî duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 328



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

 

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