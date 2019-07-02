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18 ilde dev FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı...

İzmir merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 08:52
18 ilde dev FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı...

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 28'i muvazzaf 42 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında yakalama verilenler arasında aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş bulunuyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:52
  1. Yalova
  2. Van
  3. Muğla
  4. Mardin
  5. Kahramanmaraş
  6. Kütahya
  7. Kocaeli
  8. Kayseri
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Hatay
  12. Eskişehir
  13. Çorum
  14. Bursa
  15. Balıkesir
  16. Ankara
  17. Amasya
  18. FETÖ
  19. Fetullahçı Terör Örgütü
  20. Türk Silahlı Kuvvetleri
  21. TSK
  22. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  23. mahrem imam

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  • şenay doğanşenay doğan32 dk önce
    özürüm muradımdan vazgeçeceğim anlamına gelmiyor allahın mülkünden vazgeçecek değilim allah ve rasulü benden vazgeçmedi ben de ne onlardan ne de onların sevincinden ve mülkünden vazgeçerim ben huzuru ilahiye çıktığımda allahu tealanın bana katımda şöyle bir rahmet vardı şunu da yapsaydın ben onu da açardım ama sen benden bunu esirgedin dediği an benim işim bitmiştir artık kimse yüreğime su serpemez ben o anı yaşamak istemiyorum hiçbirşeyden vazgeçmedim canımı yakanın canını yaktığımdan ötürü pişman değilim meramımı anlatmaktan aciz kaldım ama bu işi yaparken ölçüyü kaçırdıysam haklarını helal etsinler eğer isabet ettiysem sözümü geri alıyorum allaha emanet olun
  • HAKKINIZI HELAL EDİNHAKKINIZI HELAL EDİN58 dk önce
    ben allahın mülkü allahın miracında habibullahın ve kitabullahın vuslatında yaşasın en az benim gördüğüm güzellikleri görsün aşklara cennetlere kavuşsun bütün Müslümanlar benimki gibi habibullahın ailesi haline gelsin bunun faziletlerine hayırlarına ulaşsın herkes allahın şefaatinin ve rahmetinin son noktasına ulaşsın cennette sevinç gözyaşı hiç dinmesin miraç vuslat hiç zail olmasın diye kavruluyorum kendinizi çok ucuz menfaatlere sattığınız zaman da kan beynime çıkıyor sizlerle mücadele ederken ölçüyü kaçırdıysam canınızı yakarken haddi aştıysam hakkınızı helal edin allaha. emanet olun

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