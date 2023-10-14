175 yıllık telefon şirketi iflas etti! Hemen hemen herkeste vardı!

Tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz sonrası kötü haber 175 yıllık köklü şirketten geldi. Almanya'da büyük bir şirket daha iflas etti.

Almanya’nın ünlü telefon şirketi Gigaset, yapılan basın açıklamasında maddi sorunlar sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket, DECT kablosuz telefonlarda Avrupa pazar lideri konumunda bulunuyordu.

Açıklamanın devamında, iflas işlemlerinin operasyonel işin uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılması için yapıldığı belirtildi. Şirket, telekomünikasyon sektöründeki konumunu istikrara kavuşturmak ve geleceğe bakmak istediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, şirketin DECT kablosuz telefonların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımının değişmeden devam edeceği ve müşterilerine garanti verildiği kaydedildi. Ancak, “ekonomik temelin sürdürülebilir yeniden yapılandırılması” başarısız olursa, bu yedek cihazların, sistem genişletmeleri için gerekli bileşenlerin ve aynı zamanda özel piller veya şarj cihazları gibi aksesuarların tedarikinin artık garanti edilmediği de vurgulandı.

Gigaset, yılın ikinci yarısında satışlarda beklenmedik ve önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumun planlananın önemli ölçüde altında bir iş gelişimine yol açtığını da açıkladı. Şirket, Gigaset ürünlerine yönelik sürekli zayıf talep ve Almanya ve Avrupa’da satın alma konusundaki isteksizlikle karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.

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1866 yılında kurulan Gigaset, 175 yıllık bir şirket geçmişine sahip. Şirket, DECT kablosuz telefonların yanı sıra Android tabanlı akıllı telefonlar, bulut tabanlı akıllı ev teklifleri ve iş telefonu çözümleri de sunuyor. Şirketin yaklaşık 850 çalışanı bulunuyor.