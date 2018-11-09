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174 milyon dolarlık keşif! Türkiye'nin...

İzmir merkezli bir firma, Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkardı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:56
174 milyon dolarlık keşif! Türkiye'nin...

Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıranİzmir merkezli firma, dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi.

 Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıranİzmir merkezli firma, dev bir kaynağa ulaştı. Saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit edildi. Tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğu öğrenildi.

DEĞERİ 174 MİLYON DOLAR
 
Alman şirketi, bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu rapor etti. İşletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporladı. 


 
BİR ÇOK ALANDA HİZMET VERİYOR
 
İzmir firması, madenciliğin yanı sıra kurutulmuş sebze-meyve ihracatı, eğitim, gıda ve turizm alanlarında da faaliyet gösteriyor. Firma, dünyaca ünlü bir fast food zincirinin ABD ürün tedarikçisi konumunda.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:56
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