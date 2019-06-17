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17.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:39
17.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّ۪يهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِۜ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَم۪يعاًۜ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ

"Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır.

Öyleyse hayırlarda yarışın.

Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir.

Şüphesiz Allah her şeye kadirdir."

(Bakara Suresi, âyet:148)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Dört kimse vardır ki, öldükten sonra bile sevapları devam eder: 

- Allah yolunda hizmet ederken ölen. 

- Öğrettiği ilimle amel edilen âlim. 

- Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi.
 
- Kendisine duâ eden hayırlı bir evlât bırakan kimse."
 
(Ahmed b. Hanbel, Mûsned, V/261, 269)
 
 



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 07:39
  1. 17.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 148
  3. hayırda yarışmak
  4. hayırlı evlat
  5. sadakai cariye
  6. ilim

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