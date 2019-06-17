17.06.2019 Günün âyet ve hadisi

"Dört kimse vardır ki, öldükten sonra bile sevapları devam eder:



- Allah yolunda hizmet ederken ölen.



- Öğrettiği ilimle amel edilen âlim.



- Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi.



- Kendisine duâ eden hayırlı bir evlât bırakan kimse."

(Ahmed b. Hanbel, Mûsned, V/261, 269)