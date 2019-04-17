17.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...17 Nisan 2019 Çarşamba 08:52
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
مَٓا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِۘ وَمَٓا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَۜ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاًۜ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَه۪يداً
"Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.
Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter."
(Nisa Suresi, âyet:79) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”
Sahâbînin biri: “İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder.”deyince şunları söyledi:
“Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”
(Müslim, Îmân 147)
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