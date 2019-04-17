17.04.2019 Günün âyet ve hadisi

"Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”



Sahâbînin biri: “İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder.”deyince şunları söyledi:



“Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”



