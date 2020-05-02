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Aktüel

170 Türk vatandaşı Balıkesir’de karantinaya alındı

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden Balıkesir’e getirilen 170 Türk vatandaşı öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:06:05 -
170 Türk vatandaşı Balıkesir’de karantinaya alındı

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinden Balıkesir’e getirilen 170 Türk vatandaşı öğrenci yurdunda karantina altına alındı.


Korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan’dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanındaki kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde Balıkesir il merkezine getirildi. Türk vatandaşları dezenfekte edilen 7 otobüsle Balıkesir Üniversitesi’ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.


Yurt girişinde bazı yolcuların otobüsün içinde Türk Bayrağı açtığı görüldü.

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