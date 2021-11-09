17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelindeki denetimlerine aralıksız devam ederken, suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki uygulamalarına devam eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.’nün Nazilli’ye geleceğini tespit etti. Alınan istihbaratı değerlendirerek harekete geçen ekipler, ticari taksi ile İsabeyli Kavşağı’nda kıskıvrak yakaladı. Aydın polisinin dikkatinden kaçamayan M.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe genelinde suçluların ve suçun önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve parklarda denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamalarıyla da kent genelinde suçlulara göz açtırmıyor.