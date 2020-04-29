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Yerel

17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Konya'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

2020-04-29 11:32:00 -
17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan firar eden Emre Çolak’ın bir evde saklandığı ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Çolak’ı yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Polis ekiplerince yakalanarak emniyet merkezine götürülen ve 8 ayrı suçtan da kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Emre Çolak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

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