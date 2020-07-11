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Dünya

17 yaşındaki sörfçü dehşeti yaşadı! Olay yerinde can verdi, plaj kapatıldı

Avustralya'da 17 yaşındaki bir sörfçü uğradığı köpek balığı saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:21:00 -
17 yaşındaki sörfçü dehşeti yaşadı! Olay yerinde can verdi, plaj kapatıldı

Avustralya'nın doğusunda 17 yaşındaki bir sörfçü köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Sydney'e 380 kilometre mesafedeki Coffs Harbour yakınlarında yaşanan olay sonrası plaj polis tarafından kapatıldı. Denizden diğer sörfçüler tarafından çıkarılan kimliği ve uyruğu açıklanmayan genç sörfçü olay yerinde can verdi.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Geçen cumartesi de 20 yaşındaki bir dalgıcın köpek balığı saldırısına uğradığı ülkede Taronga Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin verilerine göre sene başından beri toplam 10 vaka yaşandı.

Ocak ayında iki dalgıç köpek balıklarının hedefi olmuştu. Dalgıçlardan biri olay yerinde hayatını kaybetmiş diğeri ise hastaneye kaldırılmasının ardından haziranda yaralarına yenik düşmüştü.

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