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Yerel 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber!
Yerel

17 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber!

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17 yaşındaki motosiklet sürücüsünden acı haber!

Bursa’da gece saatlerinde kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan motosiklet kazası 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç’un yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 

 

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, Sırameşeler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu öğrenildi. Koç'un ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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