17 yaşındaki melek 1 haftadır aranıyor!
Yerel

17 yaşındaki melek 1 haftadır aranıyor!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi:
17 yaşındaki melek 1 haftadır aranıyor!

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 3 Ocak'ta evinde ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan (17), 1 haftadır kayıp. Ayhan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşayan Melek Ayhan, 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Ailesi kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Anne Nazmiye Ayhan, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, şüphelendikleri kimsenin olmadığını, kızının kendi rızayla mı yoksa zorla mı götürüldüğünü de bilmediklerini söyledi.

Ayhan, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

"EVDEN HİÇBİR ŞEY GÖTÜRMEMİŞ"

Melek'in cumartesi gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Nazmiye Ayhan, "Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam. Cumartesi günü sabah evden çıktık. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için 'Yanında kalıp ona bakacağım.' dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiç bir şey istemiyorum." diye konuştu.

