17 yaşındaki gencin feci ölümü
Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesine sıkışan 17 yaşındaki genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde 17 yaşındaki Fatih. C. yem karma makinesine sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.